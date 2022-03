GL en SP kwaad omdat FNV weigert fascisten uit te nodigen voor verkiezingsbijeenkomst

Een verkiezingsbijeenkomst in Amsterdam van vakbond FNV is gisteren gecanceld omdat FNV weigerde de fascistische partijen FVD en PVV een podium te verlenen. Dat was blijkbaar tegen de zere schenen van een aantal andere partijen, die er dus geen moeite mee hebben het podium te delen met fascisten. Waarvan acte.

Als #FNV hebben we de bijeenkomst resoluut afgelast nadat de andere partijen ons probeerden te dwingen om partijen – die staan voor racisme en haatzaaien en waarvan wij de politici niet op ons podium willen – alsnog uit te nodigen. ‘Zij niet, dan wij ook niet’ was de boodschap.. https://t.co/FH3rLAyQO1 — Kitty Jong (@KittyJong1) March 12, 2022



De vakbond weigerde – terecht – zich te laten chanteren en lastte de bijeenkomst af. Laten we de lafaards (of op zijn best naïeve sukkels) ook maar meteen even benoemen. Het betreft volgens Kitty Jong CDA, D66, CU, SP en Groen Links. Van de SP verbaast niks me nog, maar Groen Links zou toch écht beter moeten weten. Antifascisme anno 2022. Opmerkelijk: PvdA en VVD hadden dus blijkbaar géén moeite met het uitsluiten van fascisten.

