Gitarist Lynyrd Skynyrd overleden

Gary Rossington, het laatste overlevende lid van de originele bezetting van Lynyrd Skynyrd, is gisteren op 71-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar Rossington had eerder enkele hartaanvallen overleefd en onderging in 2021 een open hart operatie.

Lynyrd Skynyrd – vernoemd naar Leonard Skinner, hun vroegere gymleraar die de pest had aan mannen met lang haar – was van ’73 tot ’77 de meest prominente vertegenwoordiger van het southern rock genre. Een stevige aanvaring met Neil Young zorgde voor extra faam (en extra platenverkoop). Young had op Southern Man hard uitgehaald naar de inwoners van het Diepe Zuiden (I saw cotton/And I saw black/Tall white mansions/And little shacks/Southern man/When will you/Pay them back?), wat hem door de uit het Zuiden afkomstige bandleden niet in dank werd afgenomen. Die reageerden met Sweet Home, Alabama, waarin zij op hun beurt uithaalden naar Neil Young: Well I heard Mr Young sing about her (Southern man)/Well, I heard ol’ Neil put her down/Well, I hope Neil Young will remember/A Southern man don’t need him around, anyhow.

Het incident leidde er wel toe dat Lynyrd Skynyrd een wat dubieuze reputatie kreeg, iets wat ook nog eens in de hand werd gewerkt doordat de band – op aandrang van de platenmaatschappij die het een goede gimmick vond – op het podium pronkte met de Confederate Flag, de vlag die het Zuiden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog gebruikte.

In 1977 stortte het vliegtuig waarmee de band onderweg was naar een optreden neer in Mississippi. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven, waaronder zanger Ronnie van Zant en gitarist Steve Gaines. Rossington overleefde de crash, maar raakte zwaar gewond.

De band heeft zich nooit echt weten te herstellen van de gevolgen van de crash. Het latere werk is over het algemeen vakbekwaam, maar iets dat de vergelijking met Free Bird kan doorstaan heeft de band nooit meer geproduceerd.

Uitgelichte afbeelding: By Selbymay – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80155930