Gitaarklassieker du jour: Maggot Brain

Mooiste hoezen, dag 1. Niemand kan het beter uitleggen dan George Clinton zélf: Mother Earth is pregnant for the third time/For y’all have knocked her up/I have tasted the maggots in the mind of the universe/I was not offended/For I knew I had to rise above it all/Or drown in my own shit.

De échte ster hier is gitarist Eddie Hazel, die één van de mooiste gitaarsolos ooit aflevert. Clinton – zwaar onder de invloed van LSD – vroeg Hazel te spelen “alsof je net gehoord hebt dat je moeder overleden is”. De rest is geschiedenis.