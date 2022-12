Gijzelnemer Dresden was extreemrechtse wappie

De man die afgelopen weekend in een winkelcentrum in Dresden drie mensen gijzelde blijkt een extreemrechtse complotgek te zijn geweest. De gijzelaars werden uiteindelijk ongedeerd bevrijd door de politie. De gijzelnemer werd daarbij doodgeschoten.

De 40-jarige dader had eerder op die dag zijn moeder doodgeschoten. Waarom hij dat deed is niet duidelijk, mogelijk dacht hij dat zij ook een sataniste was die de wereldheerschappij wilde veroveren. Wie weet wat er om gaat in het hoofd van samenzweringsmalloten.

Rond 8.30 uur probeerde de dader vervolgens in te breken in de Ammonhof, niet ver van de oude binnenstad van Dresden. In dit gebouw zijn ook de radiostations Radio Dresden en Hitradio RTL gevestigd. Op dat moment had de man volgens MDR-informatie al een negenjarig jongetje gegijzeld. Volgens de politie ging het om het kind van een kennis van de dader.

Volgens de politie wilde de gijzelnemer spreektijd op de radio om het publiek te waarschuwen voor “satanisten die de wereldheerschappij willen veroveren”, een bekend thema in QAnon-kringen.

In het winkelcentrum gijzelde de man een werkneemster. De politie nam contact met hem op, maar kwam men al snel tot de conclusie dat de gijzelnemer ietwat labiel zo gek als een deur was. Toen men schoten hoorde, besloot de politie in te grijpen. In het daaropvolgende vuurgevecht kwam de gijzelnemer om het leven.

Bron

Uitgelichte afbeelding: de QAnon sjamaan, ’s werelds bekendste wappie (afgezien van Elon Musk) – By TheUnseen011101 – https://www.flickr.com/photos/191776019@N08/50818536171/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98694270