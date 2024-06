Gierzwaluwen: verbijsterende zomervogels

Verwacht de gierzwaluw niet gezellig op je gazon of zingend in een struik. Nee, deze vogel heeft voor het luchtruim gekozen. Dat is hun domein. Broeden doen ze wel ‘aan huis’ én ze geven volop sfeer aan de zomer met hun gegier door de straten.

Gierzwaluwen: heel wat mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van hun bestaan. Maar als je ze eenmaal kent, kun je niet meer zonder. Hoor ze gieren, zie ze zwieren, zwenken, dalen, jagen… Geen vogel is zó sfeerbepalend voor de zomer als de gierzwaluw.

En zomervogels zijn het. Ze komen pas eind april uit Afrika terug in Nederland voor een relatief kort broedseizoen tot rond eind juli.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming

– Uitgelichte afbeelding: Door Keta – Detail of Apus_apus_flock_flying.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2817682