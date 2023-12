Een prachtige vrouwenstem zoals naar het lijkt Arabische christenen die bij uitstek kunnen bieden, Van Ghada Shbeir had ik tot gisteren niet gehoord. Hierbij haar Hallelouyiah, een lied voor Kerstmis. Niet in het Syrisch (modern Aramees) maar in het Arabisch, met snelle ondertiteling in Frans en Engels.

Gezegend Kerstmis, mensen!

– Uitgelichte afbeelding: Door Michiel Dumon – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19431773