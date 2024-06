Gezocht! Deelnemers voor onderzoek naar klimaatbestendige leefomgeving

De aarde warmt op en de gemiddelde temperatuur stijgt wereldwijd, waardoor we steeds vaker te maken krijgen met hittegolven. Welke impact heeft dit op onze gezondheid en welke rol speelt onze leefomgeving hierbij? Het BENIGN-project onderzoekt hoe we onze leefomgeving zo optimaal mogelijk kunnen inrichten om de gezondheid van inwoners te beschermen. Hiervoor is hulp nodig van stadsbewoners.

Het klimaat verandert en we krijgen wereldwijd – dus ook in Nederland – steeds vaker te maken met warme zomers en extreme temperaturen. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw gestegen en de zomer van 2023 behoort tot de top tien van warmste zomers sinds 1901. Deze hitte heeft gevolgen voor zowel de natuur als onze gezondheid. Maar wat zijn precies de effecten van hitte op onze gezondheid en hoe kunnen we hier, nu en in de toekomst, beter mee omgaan?

– Uitgelichte afbeelding: By U. S. National Weather Service/National Ocean Service – https://www.weather.gov/jetstream/hi and https://aambpublicoceanservice.blob.core.windows.net/oceanserviceprod/facts/heatdome.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18826480