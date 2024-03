Gezamenlijke natuurorganisaties ontsteld over draai kabinet

De gezamenlijke natuurorganisaties zijn diep teleurgesteld dat Nederland komende maand alsnog tegen de Europese Natuurherstelwet gaat stemmen. Het kabinet komt met dit besluit precies op de dag dat het Europese Milieuagentschap waarschuwt dat Europa onvoldoende is voorbereid op klimaatrisico’s als droogte en overstromingen.

“Nederland gaat nu op de rem staan terwijl juist de oplossing zit in grootschalig natuurherstel. Deze Europese Natuurherstelwet is een belangrijke eerste stap, maar er is veel meer actie nodig”, zegt de coalitie van natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee en LandschappenNL in een eerste reactie.