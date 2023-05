Gewonde overlijdt en het Israelische leger sloopt en arresteert er op los

Een man die woensdag ernstig gewond was geraakt bij een inval van het Israelische leger in Qabatia (ten zuiden van Jenin) is donderdagochtend overleden. Hij was woensdag het Al-Razi-ziekenhuis binnengebracht met kogelwonden in borst en buik. Zijn naam was Aws Jamal Hamamda Kamil (30) uit Qabatia. Bij de inval werd een auto beschoten, Daarin zaten Ahmad Jamad Tawfiq Kamil (19) uit Qabatia en RaniWalid Qatanat (24) uit het naburige Jenin-vluchtelingenkamp die uiteindelijkvan dichtbij werden doodgeschoten.

Terwijl de Israelische luchtmacht vannacht doorging met het bestoken van de Gaza-strook werd op de Westoever een uitgebreide arrestatie-campagne uitgevoerd. In Tulkarem arresteerde het leger vier mannen in het Nour al-Shams-vluchtelingenkamp. Bij deze actie werden twee man neergeschoten, één van hen in de rug. Hun toestand is stabiel. Een bulldozer vernietigde hier voertuigen van bewoners. In Bethlehem werden twee mannen opgepakt en in Nablus ook twee (van wie één uit het dorp Qusra). In Tubas werden eveneens twee mannen opgepakt. In Ramalla werd één man meegenomen nadat zijn huis overhoop was gehaalden en in het nabijgelegen dorp Al-Mughayyir werden twee huizen doorzocht en twee mannen meegenomen. In het district Hebron werden een man uit Dura en twee mannen uit Arqan opgepakt, terwijl de avond tevoren een vrouw uit Beit Awa werd aangehouden omdat ze in de buurt van de Apartheidsmuur was. Woensdagavond werd ook in Sur Baher (ten zuidoosten van Jeruzalem) tijdens een inval van het leger een jonge man neergeschoten en vervolgens gearresteerd.

In het dorp Beit T’amir (ten zuidoosten van Bethlehem verwoestte het leger voor de tweede keer de Tahadi 5-school in het gebied Jeb al-Theeb. Zondag werd de kleine school die met geld van de EU was gebouwd en onderwijs gaf aan 60 leerlingen, voor de eerste keer gesloopt. Woensdagavond ging het om een nieuwe constructie van twee tenten waarin een aantal klaslokalen waren ondergebracht. Het leger rukte uit met een flink aantal jeeps en een bulldozer.

In het dorp Dyouk al -Tahta verwoestte het leger woensdag drie huizen. In het zuiden van het district Hebron, in Taqumia, verwoestte het leger woensdag 600 olijfbomen, 20 watertanks en een aantal schuren. Volgens Mahmoud Fatafta, één van de eigenaars, gaat het om de illegale uitbreiding van twee nederzettingen. Het was niet de eerste keer dat een dergelijke actie werd uitgevoerd.

