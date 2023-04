Gewelddadige aanval op LHBTI-bijeenkomst Eindhoven

Gisteren werd er een jongerenbijeenkomst bij het COC te Eindhoven verstoord door een groep mannen die de regenboogvlag met geweld van de gevel van het pand waar de ontmoeting plaatsvond trok. Men probeerde die onder andere in brand te steken, en een medewerkster die de zaak probeerde te sussen werd zelfs geslagen.

Gebaseerd op uitspraken die er in de groep gedaan werden vermoedt men dat het om “PSV-supporters” ging, die later die avond naar een wedstrijd zouden gaan.

Het COC heeft aangifte gedaan bij de politie en bij RADAR een discriminatie-melding ingediend. Ector laat weten dat het COC de gemeente Eindhoven, de KNVB en PSV heeft uitgenodigd voor een gesprek over de veiligheid rondom wedstrijden en om een einde te maken aan de anti-homospreekkoren.(ED)

Waarom is het toch altijd specifiek voetbal dat het laagste in de mens naar boven lijkt te halen, of in elk geval de laagste sóórt mensen doet komen bovendrijven? Jongere LHBTI-kinderen bedreigen en intimideren, vrouwen slaan? Wat voor gedegenereerde ondersoort doet dit? Echt in elke (middel)grote stad bevindt er zich wel een “harde” (lees: crimineel gewelddadige) kern onder de supporters van hun voetbalclub. Hoe zijn die mensen in het dagelijkse leven, of vertoont men dit gedrag enkel binnen dat specifieke groepsverband?

Eerder manifesteerde dit schuim onder de PSV-supporters zich al door hun gewelddadige aanval op anti-Zwarte-Pietdemonstranten bij de intocht van Sinterklaas in 2018.

Het kost elk weekend miljoenen om dit soort zich clubsupporters noemende Neanderthalers onder bedwang te houden, en moeten we als burgerbevolking nu ook al hun criminele knokploegen gaan vrezen? Het zijn fascistische intimidatiepraktijken.

(Photo by Rob Maxwell on Unsplash)