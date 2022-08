Gewapende man die FBI-kantoor bestormde blijkt een extreemrechtse complotgek te zijn

De man die gisteren in Cincinnati een kantoor van de FBI bestormde is geïdentificeerd als Ricky Shiffer, een – je verwacht het niet – fervente fan van Donald Trump.

Shiffer was bewapend en droeg body armour. De poging het gebouw binnen te dringen mislukte, waarop Shiffer op de vlucht sloeg. Toen hij werd klemgereden richtte Shiffer zijn wapen op de politie. Dat is zelden een goed idee, zeker niet in de VS, waar de politie over het algemeen nogal trigger happy is. De actie eindigde dan ook – heel voorspelbaar – in het mortuarium.

Over Shiffer is inmiddels het nodige bekend. Hij was naar eigen zeggen op 6 januari 2021 in Washington, waar hij deelnam aan Trump’s mislukte couppoging.

Ricky Shiffer was a big fan of Donald Trump Jr, Marjorie Taylor Greene, Sean Hannity, and Josh Hawley #MAGA pic.twitter.com/wzcdxQK5z4 — spacecorg (@pierrecartier1) August 11, 2022

Shiffer kondigde zijn actie aan op Truth Social, Trump’s alternatief voor Twitter. Zijn ’truths’ zijn inmiddels verwijderd, maar gelukkig hebben we de screenshots nog:

Ook zijn Twitteraccount is inmiddels weg, maar het internet vergeet nog steeds niets:

Volgens de NYT, die zich beroept op anonieme bronnen, had Shiffer banden met “extreemrechtse organisaties”, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Op sociale media verwijst Shiffer regelmatig naar de Proud Boys.

Uitgelichte afbeelding: Door I, Aude, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2438142