Gevestigde invasieve boomsoorten kunnen met ecosysteemaanpak bijdragen aan veerkrachtig bos

Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat dominantie van veel invasieve boomsoorten in het bos door de ecosysteemaanpak doorbroken kan worden. Eenmaal opgenomen in het bos blijken deze bomen bij te dragen aan klimaatadaptatie. Ze kunnen de veerkracht van bossen in een veranderend klimaat in sommige gevallen versterken.

Bart Nyssen en Lisa Raats namen als bosecologen van de Bosgroepen deel aan dit onderzoek in het kader van LIFE Resilias. In dit Europese project gaan Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen zeven jaar lang aan de slag met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en te voorkomen. Amerikaanse vogelkers is een van de invasieve exoten waarop LIFE Resilias zich richt met haar ecosysteemaanpak, het terugdringen van invasieve soorten door ecosysteemherstel. Om nu te controleren of deze aanpak voor invasieve boomsoorten in bossen ook voor andere soorten werkt, heeft een internationaal onderzoek plaatsgevonden.

– Door Darkone (overleg · bijdragen) – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=311698