Georgische regering en oppositie verwikkeld in existentiële uitputtingsslag

De Georgische protestbeweging is verwikkeld in een uitputtingsslag met regeringspartij Georgische Droom, die vooralsnog niet bereid is tot concessies. Toch gaan al ruim anderhalve maand dagelijks duizenden Georgiërs de straat op om nieuwe verkiezingen af te dwingen en de Europese toekomst van hun land veilig te stellen. Wat kan de impasse doorbreken?

De woede van de demonstranten richt zich in toenemende mate op het hele overheidsapparaat, dat na twaalf jaar regeren stevig in handen is van Georgische Droom. Ook de rechterlijke macht staat volgens de oppositie goeddeels onder controle van de autoriteiten.

