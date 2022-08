Georgia: Moonshine Hollow

De Georgia Yellow Hammers zelfs, met The Moonshine Hollow Band. Het heeft een eigen melodie, afgewisseld met Dixie en Yankee doodle.

Een dierbaar nummer, het is van de eerste “deep country”-plaat (hillbilly moest je het nog noemen) die ik ooit gekocht heb, en wel tevens de eerste lp die ik bij Michel Da Capo van Kelt en The Other Side heb gekocht, hij ruste in vrede.

Van de tekst kan ik nauwelijks meer maken dan wat hier staat:

Here comes that Moonshine Hollow Band

Raising a muddy reef of sand

Playing that littl’ bitty old banjo

That old time tune I used to know

(…)

It’s calling _____’s crew

(Ik hoor Ukelele’s Crew er in, vraag me niet wie dat zijn).

Er moet welhaast een toespeling op de drooglegging in voorkomen. Als u een idee heeft, u weet ons emailadres.



1927

Ik heb de opname ooit gebruikt in een voordracht “Lof van de ruis”, denk ook daar met genoegen aan terug.

