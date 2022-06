GeNoCiDe: Morgen weer in de Tweede Kamer!

Morgen is er in de commissie Justitie en Veiligheid een ‘rondetafelgesprek’ over asiel, vreemdelingen en genocide. En over oorlogsmisdaden en mogelijke connecties met vluchtelingen en/of asielzoekers.

Volgens deskundige dr Joost Brouwer klopt er van het overheidsbeleid op dat punt eigenlijk niets, geen flikker, moer, iota. Zijn stuk staat hier.

Brouwer maakt gehakt, wat zeg ik: separatorvlees van het beleid. Zijn standpunt is dat het niet verantwoord iemand terug te sturen naar Rwanda (en natuurlijk evenmin naar Afghanistan). Samengevat: de overheid inclusief de Raad van State schendt de wet. Wie fluistert daar Toeslagen…? Goed gedaan, jochie…!

Het rammelt bij onder meer het volgende:

BZ baseert zich op een ambtsbericht uit 2000 over Afghanistan – maar dat noemt Brouwer ‘onjuist en onbetrouwbaar’

Hij toonde samen met vluchtelingenadvocaat Pieter Bogaers aan dat de ministers van BZ en Justitie vragen daarover uit 2018 ‘onjuist en misleidend’ beantwoord hebben

Justitie weet volgens Brouwer heel goed dat dit oude ambtsbericht onjuist is, maar heeft nooit voldaan aan de wettelijke vergewisplicht

De Raad van State is ook qua Afghanistan al even nalatig

Rwanda: Brouwer stelt dat BZ sinds de genocide daar na 2003 info over de duizenden doden uit de ambtsberichten houdt om het RPF-regime wit te wassen – etc etc etc.

Ook zal daar verschijnen mr J. C. Ndagijimana Ishimwe. Zij is Nederlandse, jurist en dochter van Rwandese ouders die zich volgens haar hun hele leven hebben ingezet voor Rwandese vluchtelingen. Zij wijst erop dat haar vader nu als beschuldigd Rwandees vluchteling geen eerlijk proces krijgt in Nederland (en vraag maar niet naar Rwanda…). Haar ouders zijn echter eerder goedgekeurd door het Int. Rwanda Triibunaal. De beschuldiging komt van vertrouwelijke stukken van BZ. Leve de zwarte lak!

Morgen zal het gaan spannen om 14 uur in de commissie Justitie. Voorzitter is ervaren Kamerlid Paul van Meenen van D66. Er is niet één lid van de PVV, FvD of Ja21 aangemeld… Onder meer Jasper van Dijk SP, Don Ceder CU en ‘us Syl’ doen wel mee.