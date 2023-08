Geniet, maar verstoor niet

Ons typische waterland heeft een onweerstaanbare natuurpracht. Van de rivieren tot de Delta. De Noordzee. De Waddenzee. Voor verre vergezichten hoef je geen grens over. De natuur is de perfecte plek om tot rust te komen en te ontspannen. Voor vogels is het de plek waar ze léven. Geniet, maar zonder te verstoren.

Voor iedereen die de komende tijd gaat ontspannen: geniet van al het natuurmoois dat Nederland te bieden heeft. Maar weet dat natuur veel méér is dan een decor waarin we wandelen, fietsen en (water)sporten. De natuur is de plek waar dieren en planten moeten (over)leven. Vaak onbedoeld kunnen we vogels verstoren als we ontstressen in de natuur. Veel vogels lijden onder onze massale wens tot recreëren; op stranden, in bossen, op de hei. Heel veel paden en wegen doorsnijden kwetsbare natuur. Veel mensen hebben daarnaast de neiging die wegen ook nog te verlaten. Of hun hond los te laten lopen waar het niet mag.

