Gemeente Amsterdam zou eindelijk een zorgvuldig debat moeten voeren over de Lutkemeer

Op 2 september staat de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad. Door een beroep van Stichting Behoud Lutkemeer bij de Raad van State is een nieuwe situatie ontstaan.

Dit kan ertoe leiden dat de Raad van State de gemeente alsnog verplicht tot een

inhoudelijk debat over de bestemming van de polder en tot een beoordeling ex nunc:

op basis van de inzichten en omstandigheden van nu.

Stichting Behoud Lutkemeer en Stichting Voedselpark Amsterdam strijden samen

voor het behoud van de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam. Waar

Voedselpark Amsterdam zich richt op de toekomst en het ontwikkelen van een agro-

ecologisch landschapspark in de hele polder, voert Stichting Behoud Lutkemeer

sinds 2018 juridische procedures om verdere bebouwing tegen te houden.

In augustus 2021 heeft Stichting Behoud Lutkemeer het verzoek ingediend bij de

gemeente om het bestemmingplan Lutkemeer op basis van alle kennis en inzichten

van nu weer terug te bestemmen naar agrarisch. Dit verzoek had moeten leiden tot

een inhoudelijk debat over alle argumenten en tot een gedegen raadsbesluit.

Zover is het nooit gekomen. De Raad heeft nooit een besluit kunnen nemen, omdat

dit verzoek met een briefje van een ambtenaar is afgedaan. Het verzoek zou niet-

ontvankelijk zijn, omdat de Stichting Behoud Lutkemeer geen belanghebbende zou

zijn. Tegen deze weigering om het verzoek te behandelen is beroep ingesteld door

de Stichting Behoud Lutkemeer. Zoals gezegd gaat de Raad van State zich over dit

beroep buigen en wel op 13 november a.s.

De vraag is nu: wacht de gemeenteraad een mogelijke verplichting van de Raad van

State af, óf kiest zij er voor om nu een grondig debat te voeren?

Dan zou 2 september niet het juiste moment zijn. Een zorgvuldig debat over de

toekomst van de Lutkemeerpolder vergt immers de nodige voorbereiding en ruimte

voor alle relevante informatie. Juist in de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis

zouden we alles op alles moeten zetten om onomkeerbare fouten te voorkomen.

Het raadsadres met onze wensen en kanttekeningen is geactualiseerd. Voedselpark Amsterdam, gesteund door 25.000 mensen en zo’n honderd maatschappelijke organisaties, staat voor gedegen besluitvorming én voor het behoud van de laatste waardevolle stadslandbouwgronden in de polder.

– Uitgelichte afbeelding geleverd door Voedselpark Amsterdam, waarvan bovenstaand persbericht