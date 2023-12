Gehackte database van naziwebshop gepubliceerd

Zweedse antifascisten hebben de gehackte database van naziwebshop Midgård gepubliceerd. Op de lijst ook een aantal Nederlandse namen, waarvan enkelen via hun werkmail bestellingen hebben geplaatst. Niet al te snugger, jongens. Benieuwd wat jullie baas daarvan vindt.

Je vindt de lijst hier. Morgen meer.

Uitgelichte afbeelding: Marek Peters / www.marek-peters.com Additionally you can support Marek Peters by Flattr. – self-made (Rassistischer Neonazi als Skinhead), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69785898