Geestelijke liederen van een verdwenen eiland

Geestelijke liederen van een eiland dat bijna verzwolgen is door een inmiddels (ook verdwenen) zee – ik moet denken aan een Russisch verhaal over drie kluizenaars op een eiland die maar één geheel eigen gebed kennen – het is onder andere door Tolstoy naverteld. Als een bisschop hen het officiële Onze Vader leert zijn ze dit al snel vergeten en komen ze over het water van de zee aangelopen om te vragen hoe het ook alweer ging. De bisschop staat hun dan toe hun eigen gebed vol te houden…

Schokland bestaat voort, bijvoorbeeld in het Schokkerkoor. Daarvan twee heel eigen geestelijke liederen van het eiland. Een dezer dagen meer over Schokland.



dirigent: Jan Diender, Magnificat



Schokker Onze Vader. tekst en noten staan hier te lezen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Hermanus Koekkoek de Jonge – nieuwlanderfgoed.nl, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42980917