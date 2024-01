Geert Milders in actie op Telegram

Ja hoor, Geert Wilders is echt milder geworden. Ter illustratie: Geert op een Russisch Telegramkanaal.

Duidelijk een premier voor álle Nederlanders.

Tussen de bedrijven door haalt Wilders ook nog even uit naar de Universiteit van Maastricht. Daar heeft de faculteit Rechtsgeleerdheid de euvele moed een cursus aan te bieden over islamitisch familierecht.

In de ogen van Wilders is dat natuurlijk geen academische belangstelling, maar onderdeel van een achterbakse poging de sharia in te voeren:

Screenshots via dr. Marina. Volg haar op BlueSky: @drmarina.bsky.social

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212