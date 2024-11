Geert – de glossy met een zachte G

Ja, dat is er weer, na nr 1 uit 2010 en weer samengesteld door Hans van Brussel, ooit uitgever van HP/dT. Mag de winkel niet in van Dirk van den Broek… Leuk om nog een keer te lezen wat Geert in 2016 zei. Agema: ‘Dommer dan dom’. Bosma: ‘Pas op met Martin Bosma’. Reinette Klever: ‘Ze huilt te veel en zegt te vaak ermee te willen stoppen.’

Aanmelding als PVV-lid

De vraag doemt wel op: heeft Geert het gehad? Lid van de PVV worden kan, zo bewijzen de statuten van de PVV. De Glossy Geert laat het zien, heeft een voorgedrukt aanmeldingsformulier etc etc. Hier een kopie

Mohammed

Uitgever Hans van Brussel kreeg in 2010 al vóór het eerste nummer van G de politie op bezoek. Dat hij geen Mo-grappen moest opnemen. Dat wilde hij destijds wel, maar we hadden toen net de Deense cartoons met ophef gehad, en hij heeft het er ook in Nr 2 nog over. Hij zegt dat hij het ook nu niet aandurft. De NVJ is nogal stil op dat puntje… Moet ik nou echt een Mo-grap gaan maken? Hassan, de zoon van Mo staat met een ijscokar op een plein bij de Kaäba in Mekka. Er staat een bord op: ‘Alleen voor ongelovigen’. Komt zijn vader aanlopen en zegt verbaasd ‘Wat doe jij nou, Has?’ Zegt Hassan: ‘Hebt u het geproefd?’ (Met dank aan Max Tailleur)