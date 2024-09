Geen wapenstilstand Israël en Hezbollah

Naar het nu lijkt komt er – in elk geval op korte termijn – geen wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Gisteren circuleerden er berichten dat Netanyahu ingestemd zou hebben met een wapenstilstand van 21 dagen, maar dat werd vanochtend door een woordvoerder van de premier ontkend.

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

FOR IMMEDIATE RELEASE

September 25, 2024

Joint statement by President Biden and President Macron

It is time for a settlement on the Israel-Lebanon border that ensures safety and security to

enable civilians to return to their homes. The exchange of fire since October 7th, and in

particular over the past two weeks, threatens a much broader conflict, and harm to

civilians. We therefore have worked together in recent days on a joint call for a temporary

ceasefire to give diplomacy a chance to succeed and avoid further escalations across the

border. The statement we have negotiated is now endorsed by the United States, Australia,

Canada, European Union, France, Germany, Italy, Japan, Saudi Arabia, United Arab

Emirates, and Qatar. We call for broad endorsement and for the immediate support of the

Governments of Israel and Lebanon.

Volgens de Times of Israel was het Frans-Amerikaanse voorstel “gericht op het opzetten van een nieuw mechanisme voor het handhaven van resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad uit 2006, waarin staat dat Hezbollah ongeveer 30 kilometer ten noorden van de grens met Israël moet verhuizen.” Hezbollah heeft zich nooit iets aangetrokken van die resolutie.

Het Frans-Amerikaanse opzetje zou zijn mislukt omdat Hezbollah alleen over het voorstel wilde praten als het gekoppeld zou zijn aan een staakt-het-vuren in Gaza, iets wat voor Israël onbespreekbaar is.

Israël heeft ook weinig reden te praten met Hezbollah. De islamistische terreurorganisatie is de afgelopen week vrijwel de hele top kwijtgeraakt en een groot deel van het wapenarsenaal is door de Israëlische luchtmacht vernietigd. Op militaire steun hoeft Hebollah niet te rekenen: Assad kijkt uitdrukkelijk naar het plafond en Iran heeft laten weten dit niet “het juiste moment” te achten om Hezbollah te hulp te komen. Een wapenstilstand van drie weken zou Hezbollah de kans geven weer wat op adem te komen, ook al zal de organisatie waarschijnlijk jaren nodig hebben zich te herstellen van de klappen die het de afgelopen tijd gekregen heeft.

Met Hezbollah hoeven we geen medelijden te hebben – good riddance – maar de Libanese burgerbevolking betaalt een hoge prijs voor de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Volgens de VN zijn 90.000 mensen op de vlucht geslagen, maar volgens andere bronnen zou het aantal vluchtelingen inmiddels de half miljoen naderen.

Uitgelichte afbeelding: A residential building in Kiryat Shmona after a rocket attack from Lebanon – By DedaSasha – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149120015