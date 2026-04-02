Geen vrienden maar Franz

Op verzoek van een medesporter stond in de zaal vanmiddag Marie Laforêt op. Ik ben niet thuis in haar oeuvre, maar de tekst van dit nummer kwam me wel heel bekend voor. Akelig lachje van hem.

Chérie rentre il est grand temps

Ton mari est très souffrant

Mon mari est très souffrant

Qu’il prenne un médicament

Viens mon cher Frantz encore une danse

Je rejoindrai mon vieux mari après

Viens mon cher Frantz encore une danse

Je rejoindrai mon vieux mari après

Chérie rentre, rentre chez toi

Ton mari est presque froid

Mon mari est presque froid

Qu’on lui brûle un feu de joie

Viens mon cher Frantz encore une danse

Je rejoindrai mon vieux mari après

Viens mon cher Frantz encore une danse

Je rejoindrai mon vieux mari après

Chérie rentre, tu dois rentrer

Ton mari est décédé

Mon mari est décédé

Y a plus rien qui puisse l’aider

Viens mon cher Frantz encore une danse

Je rejoindrai mon vieux mari après

Viens mon cher Frantz encore une danse

Je rejoindrai mon vieux mari après

Chérie rentre en ce moment

On doit lire son testament

Que dis–tu en ce moment

On doit lire son testament

Non non mon cher Frantz plus une seule danse

Je vais courir pleurer mon vieux mari

Non non mon cher Frantz plus une seule danse

Je vais courir pleurer mon vieux mari



Frantz, Guy Béart & Marie Laforêt

Het is allesbehalve een favoriet van mij, al was het maar om de akelige tekst. Ik ken het van het Palestijns/Israëlische duo Ofarim. Ik verstond altijd “friends” maar het is dus één eigennaam, Franz. De wijs is totaal anders.

Darling, go home, your husband is ill

Is he ill? Let them give him a pill

Oh, come my dear Franz, just one more dance

Then I’ll go home to my poor old man

Then I’ll go home to my poor old man

Darling, go home, your husband is worse

Is he worse? Well I am no nurse

Oh, come my dear Franz, just one more dance

Then I’ll go home to my poor old man

Then I’ll go home to my poor old man

Darling, go home, your husband is dead

Is he dead? There’s no more to be said

Oh, come my dear Franz, just one more dance

Then I’ll go home to my poor old man

Then I’ll go home to my poor old man

Darling, go home, the will’s to be read

What’s that you said?

I said the will’s to be read

Oh, no, no, my dear Franz, this is no time to dance

I must go weep for my poor old man

I must go weep for my poor old man



One more dance, Esther & Abi Ofarim.

Na het succes van het gruwelijke Cinderella Rockefella hebben ze dit nummer opnieuw opgenomen, nu met orkest in plaats van het folky gitaarspel eerder – de hit in Nederland 1963/64, deze versie in het VK 1968.

Maar van wie is het nou eigenlijk? Het net biedt uitkomst. In deze originele versie is er weer dat akelige lachje.



Charles Colman & Miriam Makeba. Makeba’s debuut uit 1960

Een waardiger versie, maar ja, wat wil je met die tekst, Makeba deze keer met Harry Belafonte, ook 1960.

Een raadsel waar ik eigenlijk niet mee zat opgelost na ruim zestig jaar…

