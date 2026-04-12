Geen uitzondering voor kerkasielgezin Babayants

Misschien herkent u het bij het zien van weer een naam van het ministerie-Jetten: wie is dat in hemelsnaam nou weer? Het is zeker niet minder dan bij het uiteenvallende kabinet-Schoof. Maar quantités négligeables kunnen andere mensen het leven zuur maken, zoals in dit geval. Armeniërs uitzetten naar Oezbekistan, flink hoor.

Asiel- en migratieminister Bart van den Brink wil geen uitzondering maken voor de familie Babayants die al meer dan 500 dagen in een kerk in Kampen verblijft. Dat is volgens betrokkenen een harde klap voor de familie. Het kerkasiel gaat ondertussen door.

Minister Van den Brink zegt in het Nederlands Dagblad dat hij niet ingaat op individuele zaken. Hij wijst erop dat de procedure voor iedere asielzoeker hetzelfde is. “Aan het einde van elke procedure doet de IND uitspraak en toetst de rechter die nog eens. Als er dan geen grond is gevonden om asiel te verlenen, betekent het dat mensen hun toekomstperspectief moeten vinden op de plek waar zij vandaan zijn gekomen.”