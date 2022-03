Geen racisten in de raad: demonstraties 13 maart

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil het neofascistische FvD op vijftig plekken meedoen. Mark Rutte maakt, ondanks het toeslagenschandaal, een doorstart met een nieuw kabinet. En vluchtelingen worden aan de grenzen van Europa steeds gewelddadiger behandeld.

Protesten in meer dan 20 steden

Dit is waarom we op 13 maart, in het weekend vóór de gemeenteraadsverkiezingen, op zoveel mogelijk plekken in het land de straat op willen gaan. In Amsterdam met een grote demonstratie en in tal van andere steden met verschillende acties georganiseerd door lokale coalities en ondersteund door het platform. We hopen dat dit een nieuwe impuls kan zijn voor een beweging die een solidair en inclusief alternatief zet tegenover racisme en fascisme.