Natuurbeschermers, bedrijven en landenvertegenwoordigers die zich inzetten voor de oceanen of die zich zorgen maken over mijnbouw in de diepzee, zijn hoopvol na de wereldwijde bijeenkomst over diepzeemijnbouw. Er kwam geen groen licht voor diepzeemijnbouw. Nu is het hopen dat van uitstel ook daadwerkelijk afstel komt.

“De natuur in de diepzee lijkt misschien ver weg en onzichtbaar, maar speelt een belangrijke rol. Oceanen zijn van levensbelang, ook voor het tegengaan van de klimaatcrisis. We mogen onze oceanen niet verder beschadigen voor economische belangen, als de langetermijngevolgen van dit soort nieuwe activiteiten niet te overzien zijn”, aldus WWF-ambassadeur André Kuipers.

– Uitgelichte afbeelding: By James St. John – https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/14953810507/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101861185