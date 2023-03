Waar: Voor de Lawei, Laweiplein, Drachten, Netherlands

Wanneer: 07/03/2023 – 19:00

Op dinsdag 7 maart ontvangt de Lawei in Drachten de campagne tour van FvD.

Laat ook het tegengeluid horen: toen niet, nu niet NOOIT MEER FASCISME.

Geef haat geen stem

Geef fascisten geen podium

FvD wil Nederland “zuiveren” en onderwerpen aan politieke tribunalen. FvD wil “omvolking” voorkomen door mensen van kleur te deporteren. FvD gelooft in een Joods-bolsjewistische samenzwering en kiest daarmee de kant van de NSDAP en de neo-nazistische beweging, hetgeen blijkt uit hun steun voor de racistische woorden die tijdens Oud en Nieuw op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geprojecteerd.

Deze haatzaaiers komen bijeen in een theater dat zegt diversiteit na te streven en een inclusieve werkomgeving na te streven. Dat was dan ook het mantra dat ook de nieuwe directeur van de Lawei tot vervelens toe herhaalde: we dragen bij aan diversiteit doordat iedereen een mening mag hebben en deze uitdragen.

Maar racisme is geen mening, het is een misdrijf. Fascisten een podium bieden, is geen bijdrage aan een democratische discussie, het is een bijdrage aan de afbraak daarvan.

Op 7 maart vanaf 19:00 zullen we op het Laweiplein in Drachten het tegengeluid laten horen: toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!

Kom ook en verspreid deze oproep!

Overgenomen van Indymedia