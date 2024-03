Vandaag is het zover! Dan gaan we de straat op om tegen een extreemrechts kabinet met de PVV te demonstreren. Op zondag demonstreren we om 13.00 uur bij de Hofvijver in Den Haag. We zullen een mars door de stad houden en er is een podiumprogramma tegenover het Torentje waar vertegenwoordigers van onder meer Extinction Rebellion, FNV en MiGreat spreken over de gevaren van een mogelijke extreemrechtse regering.

Met de leus ‘Geef haat geen macht!’ willen we democratische partijen betrokken bij de formatie aansporen om op geen enkele manier mee te werken aan een regering met de PVV van Wilders. We gaan de straat op omdat een regering met extreemrechts de solidariteit en rechtvaardigheid die Nederland nodig heeft bedreigt.

Elke samenwerking met partijen zoals de PVV is ongewenst. Het ondermijnt een maatschappij waar iedereen welkom is, waar een veilig klimaat boven winst gaat en waar geen verschil wordt gemaakt op basis van geloof, gender of afkomst.

Ben jij er ook zondag bij? Deel de oproep voor het protest met zoveel mogelijk mensen.

Met strijdbare groet,

Platform Stop Racisme en Fascisme