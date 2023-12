Gedachten over de vrijheidsstrijd van Papua’s en anderen

Geweld inzetten voor bevrijding. Dat deden Frelimo in Mozambique en FNLA in Angola tegen de Portugezen, ZANU in Rhodesië en Haganah in Palestina tegen de Britten, FLN in Algerije tegen de Fransen.

In Azië was het niet anders. Bevrijdingsgroepen pakten de wapens op in de Filipijnen, Vietnam, Afghanistan, Indonesië. En ze hadden succes. Om met de vroegere Britse premier Harold MacMillan (1894-1986) te spreken: ze hadden de wind van de geschiedenis mee. De westerse kolonisatoren werden verdreven.

Maar ook in Oceanië is het dekolonisatieproces niet afgerond. Kenmerk van een kolonisator is immers niet dat hij westers is, maar dat hij als buitenstaander een volk politiek, economisch en cultureel systematisch overheerst. Daarvan was tot niet lang geleden sprake in het door Arabieren gedomineerde zwarte Zuid-Soedan. En anno 2023 worden de Melanesische Papoea’s door de Aziatische Indonesiërs gekoloniseerd. Kiezen de Papoea’s ook voor wapengeweld?