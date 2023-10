Gebrek aan drinkwater in Gaza

In de Gazastrook wordt het gebrek aan water steeds nijpender. Volgens de hulporganisatie Action Against Hunger dreigt er een “ernstige gezondheidscrisis” te ontstaan.

In opvangcentra voor de vele vluchtelingen is de situatie inmiddels zó nijpend dat mensen gedwongen zijn hun behoefte te doen op de vloer. In één van die opvangcentra zijn inmiddels 24.000 mensen ondergebracht. Zeker 60% van de kinderen in het centrum lijdt aan diarree. Diarree is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen.

Volgens de VN heeft een inwoner van Gaza dagelijks de beschikking over drie liter water. Een douchebeurt kost gemiddeld 65 liter water, bij een doucheduur van 7,5 minuten.

Vermoedelijk zal de situatie de komende dagen snel verergeren omdat de brandstof die wordt gebruikt in ontziltingsinstallaties op dreigt te raken.

Chiara Saccardi van Action Against Hunger: “Geconfronteerd met deze onmogelijke situatie nemen veel gezinnen in Gaza hun toevlucht tot alternatieven als landbouwputten. Hierdoor lopen ze een onmiddellijk risico op uitdroging en zelfs op een uitbraak van infectieziekten zoals cholera. Als een dergelijke epidemie zich voordoet, wordt deze ernstige crisis een nog groter probleem”.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: By ISM Palestine – originally posted to Flickr as Al-Quds hospital, Gaza City, following Israeli shelling, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5774348