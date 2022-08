Geachte Raadsleedn van Tubbergn

U hebt gelijk! De democratie bestaat niet meer! Het ministerie koopt een pand en de democratie krijgt in Tubberg’n een hartaanval… Zo zit dat dus! Bedankt voor de glasheldere analyse. Nog nooooit zo iets scherps uit Tubberg’n gehoord.

Grappig dat u daar nu al achter komt, terwijl er toch al wat ondemo-zaakjes speelden de afgelopen TIEN jaren. Ik kijk nu vooral de zeskoppige VVD-fractie zeer fronsend aan… Niks gemerkt, jongens, en meisjes? Toeslagaffairetje hier en daar? Gesloten bejaardenhuisjes? Psychische jeugdzorg? En toch maar steeds weer toegeven aan de speelgoedverslaving, in de vorm van de Joint Strike Fighter?

OOO, sorry, ja jullie hebben gelijk: die JSF komt nooit in Tubbergen… nooit gezien dus. Okee, okee, goed puntje. De meeste Tubbergers hebben natuurlijk nog nóóóóóit een JSF gezien of gehoord. En die kwam in jullie raadsvergaderingen ook nóóóóit aan de orde.

Maar had dat niet gekund? Gemoeten? Gewoon, één keertje? Jaja, ik weet dat Rutto-de-grutto daar niet op reageert, zich er niks van aantrekt, het langs zijn koude maatpak laat afglijden, zijn zwaar gebogen schouders daar nog eens over ophaalt, de zaak met een grapje afdoet. Maar, maar: dan hadden jullie toch de democratische eer gered? Want jullie betalen wel allemaal aan mee aan de JSF…

En dan in diezelfde motie even toeslaagjes aanstippen, bejaardenhuizen, minima en flexcontracten. Neee? Wat kost je dat nou en so what dat de VVD dan tegenstemt? Want toevallig – TOEVALLIG – hebben jullie met al die puntjes plaatselijk wél te maken.

Maar wacht eens even! Ook die VVD-ers die nu proberen uit de zaal te glippen! Hadden jullie dan niet eigenlijk met de eigenaar van dat omstreden hotel op grond van die prachtige, menslievende, warme en oeroude NAÔBERSKAP – even kunnen afspreken dat zij haar hotel NIET aan het ministerie had moeten verkopen? Is zij nu met haar zak geld naar de Canarische eilanden gevlucht? Omdat pas daar de verstikkende NAÔBetc niet geldt? Ach, wat zeur ik ook. Ik denk dat jullie je lekker willen wentelen in jullie SLAKTOFF’RSKAP. Dat probeer ik steeds ook, lauwwarm graag. Is heeeeerlijk…

Jaja, 300 m/v’s inclusief wat kinderen de Syrische vertaling van NAÔBetc opdringen zal nog niet zo makkelijk worden. Daar hebben ze in Syrië, Ethiopië, Yemen, Soedan namelijk nog NOOIT van gehoord. Echt niet! Daar maken buren alleen maar ruzie… Echt! Wettelijk en door de Koran Verplicht! Alléén maar!

Die beledigen, bestelen, beroven en verkrachten elkaar daar alleen maar! Dagelijks! Vijf keer per uur! En ze vierendelen spontaan alle zichtbare honden – en katten – van elke buurvrouw boven de 49-half die zulke dieren in haar tuin wel of niet durft uit te laten! En ik kan het, net als jullie, weten! Of niet soms?

Stelletje oen’n… ga erg’ns anders jank’n.

PS: Wie deze leidende politici nog eens iets wil laten weten, hier de e-mailadressen van de gehele raad – de eerste zes zijn van het CDA, de tweede vijf van de VVD etc etc. Dit is openbare info, ons bezorgd door de gemeente Tubbergen. Overigens is nergens op de gemeentelijke website ook maar één 06-nummer van een raadslid, wethouder of voorlichter te vinden. Van welke partijen de wethouders zijn, staat er ook niet. Waarom ook?

c.luttikhuis@tubbergen.nl, r.terbraak@tubbergen.nl, n.kleijssen@tubbergen.nl, l.oosterik@tubbergen.nl, f.oudebreuil@tubbergen.nl, j.oudevrielink@tubbergen.nl, n.haarman@tubbergen.nl, c.eidhof@tubbergen.nl, gmj.groothuis@tubbergen.nl, g.hendriksen@tubbergen.nl, j.vissia@tubbergen.nl, s.hesselink@tubbergen.nl, b.nijhuis@tubbergen.nl, p.oudegeerdink@tubbergen.nl, j.oudehendriksman@tubbergen.nl, ahb.plegt@tubbergen.nl, mmt.deboer@tubbergen.nl, h.wessels@tubbergen.nl, h.tekolste@tubbergen.nl

– Uitgelichte afbeelding: Door Tubantia – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3891005