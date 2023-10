Gaza publiceert lijst van ruim 7.000 doden

Gaza is de afgelopen 24 uur weer het toneel geweest van ”carpet bombing” van Noord-, Midden- en Zuid-Gaza. Tenminste 40 mensen werden gedood in de vroege uren van vrijdag, waavan 15 in Khan Younis, Het totaal was 481. Een journalist, Yasser Abu Nanous was één van hen. Hij was de 23ste journalist en werd gedood samen met zijn moeder. UNWRA, de VN-organisatie die belast is de zorg voor de Palestijnen maakte bekend op één dag 15 mensen verloren te hebben. Het totaal aan gedode UNWRA-employees is nu 57. Het dodental van Gaza staat nu op 7.326, waaronder meer dan 3.000 kinderen, Er zijn 18.484 gewonden.

Er was de laatste dagen twijfel gezaaid door de Israel-lobby of het aantal doden in Gaza wel zou kloppen. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid publiceerde daarop donderdag een lijst van 22 pagina’s met namen van 6.740 dode mensen en een kleine 300 ongeïdentificeerden. Daarnaast liggen er volgens schattingen van de WHO nog altijd 1.000 à 1.500 mensen onder het puin.

Israel voerde weer een ”beperkte grondinvasie” uit waaraan ook werd deelgenomen door straaljagers en drones. Er zouden ”tientallen” doelen zijn aangevallen in de wijk Shuja’iyeh in Gaza-stad. Net iets minder dan de helft van de Israeli’s, namelijk 49 procent, vindt dat Israel geen grondinvasie moet uitvoeren, terwijl 29 procent vindt dat een invasie nu moet worden uitgevoerd; 22% is onbeslist. Aldus een enquête gehouden door de krant Ma’ariv. Enkele dagen geleden was nog 65% vóór een invasie. Volgens de krant is de vermindering van het enthousiasme waarschijnlijk het gevolg van bezorgdheid over het lot van de gijzelaars.

Een lid van een delegatie van Hamas die Moskou bezoekt zei dat Hamas geen gijzelaars kan loslaten zolang er geen staakt-het-vuren is. Hij zei dat Hamas eerst zou moeten verifiëren waar de gijzelaars (229 volgens Israels laatste cijfers) zich bevinden. Familieleden van gegijzelden in Israel hebben het Rode Kruis gevraagd de gijzelaars een bezoek te brengen. UNWRA-secretaris-generaal Lazzarini heeft gewaarschuwd dat er binnenkort doden in Gaza gaan vallen door andere oorzaken dan bombardementen. Hij zei dat UNWRA over de hele linie nog nauwelijks taken kan vervullen, en aan het desintegreren is.

Op de Westoever doodde Israel drie mensen in Jenin en één in Qalqilya. Het aantal doden is daar gestegen tot 110. Er zijn meer dan 1.900 gewonden.