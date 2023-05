Gaza is weer kalm

De situatie is weer kalm in Gaza nadat zaterdagavond een bestand is ingegaan. Iedereen bedankte Egypte en Qatar voor hun rol bij het tot stand komen van het bestand. De VS, en Israel, de secretaris-generaal van de Islamitische Jihad al-Nakala, Hamas en ook de Palestijnse president Abbas, hoewel hij er volstrekt buiten was gebleven. Niemand gaf echter bijzonderheden, wat doet vermoeden dat niets anders is besloten dan te stoppen met elkaar te bestoken.

De doorgangsposten Erez en Karam Abu Salem gingen weer open, de vissers konden weer uitvaren en de mensen gingen weer aan het werk, dat wil zeggen met uitzondering van de 33 slachtoffers, onder wie zes kinderen en drie vrouwen, en waarschijnlijk ook de 190 gewonden. Er zijn ongeveer 20 gebouwen vernield, waarvan vele met meerdere appartementen en veel belendende percelen werden beschadigd. De scholen gingen weer open nadat was vastgesteld dat zij geen gevaar voor instorten vertoonden. Verder werden er de nodige plaatsen voor condoleancebezoek opengesteld die zaterdagavond al honderden bezoekers ontvingen. De totale schade moet nog worden opgemaakt.