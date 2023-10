Gaza: groen licht voor humanitaire hulp, maar eerst moet de weg worden gerepareerd

De Amerikaanse president Biden heeft woensdag voor elkaar gekregen dat Israel heeft ingestemd met het laten doorgaan van 20 vrachtauto’s met humanitaire hulpgoederen uit Egypte naar Gaza. Biden sprak donderdagmorgen daarover via de telefoon met de Egyptische president Abdel-Fattah Sisi. Het zal alleen wel even gaan duren voordat de vrachtauto’s aankomen, want de weg is bij Rafah op verschillende plaatsen gebombardeerd en moet eerst worden hersteld. Verder was duidelijk dat Biden in gesprekken met Hezbollah druk heeft uitgeoefend (denk aan de twee vliegdekschepen die Amerika naar het Midden-Oosten heeft gestuurd) opdat het zich niet in het conflict zal mengen. Hezbollah maakte eerder wel aanstalten om Gaza te hulp te komen en Israel aan te vallen.

Ook van belang in verband met het bezoek van Biden was dat Amerika in de Veiligheidsraad een resolutie van Brazilië, waarin om een humanitair staakt-het-vuren werd gevraagd. met een veto tegenhield, terwijl 12 andere landen (Albanië, China, Ecuador, Frankrijk, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique en Zwitserland) voorstemden. Het is voor een Amerikaanse president erg belangrijk als pro-Israelisch te boek te staan in een verkiezingsjaar en Biden noemt zichzelf ook niet voor niets een zionist. Biden vroeg in een gesprek met Israels kabinet verder naar de plannen voor na de invasie van Gaza, maar daarop bleven de Israeli’s het antwoord schuldig. Ze waren nog niet zo ver, was het antwoord. Duidelijk werd wel dat Israel bang is voor die invasie. Biden maande hen om niet hun wraakgevoelens de overhand te laten krijgen. Intussen is de Britse premier Sunak in Israel neergestreken.

Biden’s opmerking om niet te ver te gaan was niet overbodig want Israel bombardeert intussen volop verder. Gisteren werden nog eens vier woontorens platgegooid, nadat de bewoners van 271 appartementen tijd hadden gekregen hun huizen te verlaten. In veel andere gevallen worden geen waarschuwingen gegeven. Het is onmogelijk om verslag te doen van de families die geheel of gedeeltelijk slachtoffer van Israels wraakpogingen worden in Gaza-stad, Khan Younis, Deir al-Balah, Rafah of waar dan ook. Wat betreft het Ahli-ziekenhuis in Gaza-stad, deskundigen van onder meer Forensic Architecture buigen zich over de vraag wie verantwoordelijk is voor de 471 slachtoffers. Israel bombardeerde intussen gisteren huizen grenzend aan het Quds-ziekenhuis. Volgens de laatste cijfers zijn er intussen 3.480 doden in Gaza, een ijselijk getal. Meer dan 1.000 daarvan zijn kinderen, maar voor Israel is het nog niet genoeg. Ook Israel doet aan statistiek: volgens de tellingen zijn er nu meer dan 1.400 slachtoffers van de ”Al-Aqsa Vloedgolf”. Er zijn meer dan 300 militairen gedood en het aantal gijzelaars is minimaal 203.

Op de Westoever zijn de afgelopen 24 uur niet minder dan acht Palestijnen gedood, De laatste was een 26-jarige vrouw uit Jenin die vanmorgen werd doodgeschoten in haar auto. Anderen kwamen uit diverse gouvernoraten: Nablus, Ramallah, Bethlehem (een jongetje van 14) en Tulkarem. Het aantal arrestaties bedraagt intussen 850. Eerder werd een 12-jarig meisje door troepen van de Palestijnse Autoriteit gedood bij een demonstratie tegen Mahmoud Abbas. De ontploffing in het Ahli-ziekenhuis lokte behalve deze demonstratie trouwens ook pro-Palestina demonstraties uit in Irak, Libanon, Jordanië, Jemen, Marokko, Tunesië en Egypte.

In Amerika was een ander soort demonstratie die opzien baarde: Jewish Voce for Peace, een grote Amerikaanse organisatie van Joden die opkomen voor Palestijnse rechten en anti-zionistisch zijn, bezette een tijdje het Amerikaanse Senaatsgebouw met een oproep voor een staakt-het-vuren. Er waren ook demonstraties in andere plaatsen. De Anti Defamation League, zeg maar het Amerikaanse CIDI, noemde hen in een verklaring eenvoudigweg antisemieten. Uit Israel was er nog het bericht dat Ofir Cassif, een communistisch parlementslid, voor 45 dagen is geschorst door de Commissie voor Ethiek omdat hij in interviews begrip had getoond voor de Palestijnen. De stemming is behoorlijk vijandig in Israel ten opzichte van mensen die ook begrip voor ”de andere kant” hebben. Tientallen mensen moesten zich al verantwoorden voor commissies of verloren zelfs hun baan omdat ze, bijvoorbeeld op Facebook, aandacht hadden gevraagd voor het lijden van de Palestijnen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775579