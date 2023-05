Gaza 28 doden, Israel één

Israel maakt nog drie slachtoffers in Gaza

Israel en de Gaza-strook zijn doorgegaan met elkaar bombarderen maar tot dusver valt de schade mee. Volgens Israel zijn er vanuit Gaza ruim 500 raketjes afgeschoten. Daarvan zouden er 108 in Gaza zelf zijn geland, terwijl Israel er 154 die op bewoonde gebieden waren afgevuurd zou hebben neergehaald met zijn Iron Dome-systeem. Israel beweert bovendien dat drie slachtoffers in Gaza zouden zijn getroffen door eigen raketten. Het zou gaan om Layal Madoukh (10) en Rami Hamdan uit Beit Hanoun in Noord-Gaza en een 51-jarige man uit Rafah.

Israel heeft intussen in de vroege ochtend weer een huis in Hamad ten noorden van Khan Younis gebombardeerd dat van een belangrijke man van de Islamitische Jihad heette te zijn. Drie mensen werden gedood, de belangrijke man van de Islamitische Jihad, Ali Abu Ghali, diens broer Mahmoud en zijn neef Mohammed Mansour. Het is enigszins bitter te moeten constateren dat Hamas en de Islamitische Jihad woensdagavond bereid waren een bestand te aanvaarden, maar de voorwaarde stelden dat Israel zou stoppen met het gericht liquideren van mensen door hun huizen te bombarderen. Blijkbaar had Israel nog meer op zijn wenslijstje staan, wat dat betreft.

In totaal zijn nu 25 mensen gedood en zijn er 76 gewonden. Verspreid over de Gaza-strook zijn 14 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest en een aantal auto’s. Volgens de krant Haaretz doet Amerika intussen moeite om een einde te maken aan de bombardementen.

In Gaza 28 doden, in Israel één, Israel weigert het doden van kopstukken op te geven

Bij het bombarderen van een huis in de wijk Shuja’iyya van Gaza-stad zijn vanavond twee doden gevallen. Hun lichamen werden aangeleverd bij het Shifa-hospitaal in Gaza. Er waren ook enkele gewonden. Eerder donderdag werden twee commandanten van de Islamitische Jihad bij aanvallen in hun huizen gedood. In de vroege ochtend was het de beurt aan Ali Abu Ghali die in zijn huis in Hamad ten noorden van Khan Younis werd gedood, samen met zijn broer en een neef. Later op de dag werd een ander kopstuk van de Islamitische Jihad, Ahmed Abu Daqqa (43) getroffen in zijn huis in Bani Suhaila (eveneens in de buurt van Khan Younis). Het dodental in Gaza staat nu op 28 en er zijn 84 gewonden. Israel heeft nu vijf kopstukken van de Islamitische Jihad (net hun familieleden) gedood.

Israel heeft intussen ook schade geleden. Bij een voltreffer in een appartement in Rehovot verloor één persoon het leven, terwijl vijf anderen naar een ziekenhuis werden vervoerd, In Sderot, dichtbij de Gaza-strook raakte een 30 jarige man redelijk ernstig gewond en liep een verenigings-gebouw schade op.

Achter de schermen wordt er, onder meer door Egypte en Qatar, nog steeds gewerkt aan een staakt-het-vuren. Gisteravond werd dat bijna bereikt maar het strandde op de eis van de Islmatische Jihad dat Israel moet afzien van ”targetted assassinations”, of anderd gezegd moet beloven geen commandanten meer te zullen dood bombarderen. Israel blijft dat weigeren.

Intussen overleed in Tulkarem op de Westoever een man als gevolg van een Israelische inval in het kamp Nur as-Shams waarbij hij gewond raakte. Ghazi Shehab (66) stierf door kogelwonden in de onderbuik. Door zijn dood is het aantal Palestijnen dat in 2023 stierf door Israelisch geweld nu gestegen tot 143, waarvan 29 doden in Gaza.