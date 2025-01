Met het overlijden van toetsenist Gareth Hudson, laatste nog levende lid van The Band, nemen we afscheid van het afscheid nemen van de Band. Ze zullen heus nog wel langskomen verder.

Robs keuze:



It makes no difference

Om The weight met zijn overheersende pianospel kunnen we ook nu niet heen. Jet_030’s keuze.

Pyts keuze:



Chest fever

En mijn keuze, misschien wel geheel favoriete Band-keuze, hoewel dat moeilijk te zeggen is:



When I paint my masterpiece

Zou de Band aan gene zijde weer samen spelen…?

– Uitgelichte afbeelding: By Heinrich Klaffs – originally posted to Flickr as The Band 2005710053, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12198899