Ga naar huis, mug!

Zonder het charisma van Jim Morrison waren de Doors toch enigszins ontheemd. Dit is naar mijn weten hun laatste single voor langere tijd althans, maar dan de LP-versie, van Full circle.

No me moleste mosquito

No me moleste mosquito

No me moleste mosquito

Why don’t you go home?

No me moleste mosquito

Let me eat my burrito

No me moleste mosquito

Why don’t you go home?



The mosquito, 1972

– Uitgelichte afbeelding: Door Alvesgaspar – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2763025