FvD Limburg zet Statenlid uit fractie

Forum voor Democratie (FVD) Limburg heeft statenlid Roel Westhoff vandaag per direct uit de Statenfractie gezet.

Westhoff is buiten medeweten van FVD met andere partijen in gesprek gegaan. Waarover is niet niet bekend gemaakt, maar wij vermoeden dat het om méér gaat dan een gesprek over de aanhoudende droogte. Mogelijk wil Westhoff overstappen naar een andere partij. Dat zou niemand moeten verbazen, want de FVD-fractie in Limburg heeft er een gigantische puinzooi van gemaakt. Van de zeven fractieleden zijn er nu nog maar twee over.

Bron: De Limburger