FVD-lijsttrekker lijkt te hebben gefraudeerd met woonadres

Het Rotterdamse FVD-raadslid Ardi Oostdijk woont waarschijnlijk niet in Rotterdam, maar in Berkel en Rodenrijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Burgemeester Aboutaleb laat naar aanleiding van de bevindingen van het AD een onderzoek instellen.

Raadsleden moeten wonen in de gemeente waar ze raadslid zijn (artikel 10, lid 1 van de Gemeentewet). Het moet niet al te moeilijk zijn te controleren of Oostdijk daadwerkelijk in Rotterdam woont: personen die met een adres in een gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, worden geacht ook werkelijk in die gemeente te wonen. Mocht blijken dat de FVD’er niet in Rotterdam woont, zal hij zijn raadslidmaatschap moeten beëindigen.

Oostdijk kon drie weken geleden geen antwoord geven op de vragen van het AD omdat hij ’te emotioneel’ was. Sindsdien houdt hij zich onbereikbaar. Niet zo moeilijk te raden waarom.

Uitgelichte afbeelding: By EU2016 NL from The Netherlands – File:BZK-city-Maandag-26_(27358074605).jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87008712