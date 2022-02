FvD-lijsttrekker Hengelo, tevens politieman, wil kabinet onthoofden

Zeg @Politie wat zeggen jullie ervan als een hoofdagent bij de politie kabinetsleden met nazi's vergelijkt en beweert dat: '…. de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen." pic.twitter.com/vtQY1iV0Hj — dr. Marina (@mmeeuw) February 17, 2022

Lijsttrekker Brian Geertshuis van Forum voor Democratie in Hengelo ligt nu al onder vuur na uitspraken van hem onder zijn schuilnaam ‘Brian951’ op internet. In de screening die Forum landelijk deed ‘zijn deze uitingen niet naar voren gekomen’. De partij wil nader onderzoek en met Geertshuis in gesprek.

Geertshuis, fel tegenstander van álle coronamaatregelen, voelde zich op 15 augustus vorig jaar zo getriggerd door het kabinet en het OMT die vaccinaties bepleitten dat hij op een forum voor Porscheliefhebbers een forse uitspraak deed. „Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk.” Waarop een ander verbijsterd reageerde: „Je hoopt dat het kabinet vermoord gaat worden.”

Hengeloër Geertshuis, oud-militair die nu als politieman die in Noord-Oost Twente werkzaam is, combineerde op het forum zijn liefde voor de Porsche met deze dreigende uitspraak.

