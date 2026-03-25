FVD Hoogeveen spat uit elkaar

Herrie binnen de FVD-fractie in Hoogeveen: twee kandidaten die veel voorkeursstemmen kregen, vertrekken per direct omdat voor hen geen plek is in de nieuwe fractie.

Harald Knegt en Rolinka Klooster, respectievelijk nummers 4 en 5 op de lijst, kregen veel meer voorkeursstemmen dan de nummers 2 en 3 op de lijst, maar werden zwaar onder druk gezet hun zetels op te geven. De twee hebben per direct hun lidmaatschap opgezegd.

Ze betichten de partij, die vorige week woensdag van twee naar vijf zetels groeide, van ‘vriendjespolitiek, tunnelvisie en overleg in achterkamertjes’. „Onder valse voorwendselen en heel veel druk wordt van ons geëist om onze zetel af te staan aan plek 2 en 3, met respectievelijk 89 en 53 stemmen”, schrijft Knegt.

Op enige steun uit Amsterdam hoefden de twee rebellen niet te rekenen: Knegt en Klooster dienden hun bek te houden en hun zetel op te geven. Zo niet, dan werden ze uit de partij gezet.

Klooster wil doorgaan als eenmansfractie. Knegt overweegt zich bij haar aan te sluiten, wat zou betekenen dat de FVD-fractie in Hoogeveen een week na de verkiezingen al bijna gehalveerd is.

Bron: DVHN

