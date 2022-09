FVD doet aangifte tegen Johan Derksen

Nazipartij Forum voor Democratie gaat aangifte doen tegen Johan Derksen. Derksen zei gisteren over Baudet dat “ze die gozer moeten liquideren”. Derksen corrigeerde zichzelf snel (“hij moet de Kamer uit”), maar het kwaad was natuurlijk al geschied.

Derksen reageerde met zijn uitspraak op een voorval tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, eerder op de dag. Baudet beschuldigde Kaag ervan een (marxistische) spion te zijn, waarop het hele kabinet uit solidariteit met Kaag de zaal verliet.

Los van de vraag of hij het al dan niet zo bedoelde, was het natuurlijk een oliedomme opmerking van Derksen. Twintig jaar na dato zitten we nog steeds opgescheept met de gevolgen van de moord op Fortuyn. Het laatste dat we nodig hebben is een nieuwe martelaar op rechts, thank you very much.

Het aardige is natuurlijk dat Derksen nog in 2018 op FVD stemde, iets waar hij naar eigen zeggen al diezelfde avond, na Baudet’s boreale speech, spijt van had. Gefeliciteerd, Johan: dit is het monster dat jij (mede) gecreëerd hebt.

Uitgelichte afbeelding: Door Mickisoke – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44538523