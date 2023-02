FVD dekt zich met leugens over fraude in tegen verkiezingsnederlaag

Vier jaar geleden werd FVD bij de PS-verkiezingen nog de grootste partij van het land, maar als we de peilingen mogen geloven blijft daar weinig van over. Onverteerbaar voor de aanhang, die voor 99,99% uit paranoïde complotgekken bestaat, maar ervan overtuigd is Het Volk te vertegenwoordigen. Dit moet dan ook wel een complot zijn van De Perfide Elite. Enter Gideon van Meijeren.

Nu Forum voor Democratie in de peilingen enorm hard keldert, draait Gideon van Meijeren overuren om de #fvd achterban op te hitsen met ondermijnende verhalen over verkiezingsfraude. #PS2023 pic.twitter.com/Szk6VJ7w36 — dr. Marina (@mmeeuw) February 15, 2023



Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159