FVD boort nieuw verdienmodel aan

FVD gaat zich binnenkort blijkbaar bezig houden met de verkoop van cannabisproducten. Nou heb ik zelf in het (verre) verleden zo ongeveer een jaarinkomen letterlijk in rook op doen gaan, dus wie ben ik om dat te veroordelen. Dat een law-and-order partij als FVD het gebruik van cannabisproducten – waaronder vette joints – promoot is echter op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Naast “Eerlijk Eten” nu ook “Eerlijke Cannabis” via de Forum kamerleden. Geheelonthouder Gideon legt de zegeningen van #cannabis uit aan de Forum aanhangers (inclusief #fvd kortingscode). pic.twitter.com/aVDU6TK09L — dr. Marina (@mmeeuw) June 17, 2023



De nephippie links is Marco Nijpjes, oprichter en – als ik de KvK mag geloven – enige werknemer van COOBAS (Church Of Own Body And Soul). Nijpjes is annex met Willem Engel, dus je weet meteen al genoeg.

Overigens lijkt het er sterk op dat hier medische claims worden gedaan (vanaf 20 seconden). Dat is uitdrukkelijk verboden, dus misschien dat het OM hier eens naar kan kijken?

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159