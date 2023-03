Fryslân: verkenner adviseert coalitie van BBB, PvdA, CDA en CU

Fryslân koerst af op een coalitie van BBB, PvdA, CDA en CU. Volgens verkenner Chris Stoffer, in het dagelijks leven Tweede Kamerlid voor de SGP, is dat een college dat het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Het is wel een slim voorstel van Stoffer. De partijen hebben samen 25 van de 43 zetels in Provinciale Staten, wat natuurlijk een lekkere ruime meerderheid is. Bovendien vormen de vier partijen een mooie afspiegeling van de Friese samenleving met links (PvdA), rechts (CDA en BBB) en het midden (CU) allemaal vertegenwoordigd. Niemand kan zich hier een buil aan vallen. Tussen de regels door valt te lezen dat de vier partijen het helemaal zien zitten met elkaar, dus dit komt vast wel goed. Nederland, polderland.

Bron: Provinsje Fryslân

