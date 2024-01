Freek Jansen staat kamerzetel tijdelijk af aan Pepijn van Houwelingen

FVD’er Freek Jansen staat zijn zetel in de Tweede Kamer tijdelijk(?) af aan partijgenoot Pepijn van Houwelingen. Aanleiding is de parlementaire enquête naar de corona-crisis.

In tegenstelling tot de grijze gehaktbal Jansen is Van Houwelingen uitermate populair bij het complotplebs dat al jaren zo’n 95% van de achterban van FVD vormt. Van Houwelingen wordt geacht tijdens de enquete een lawine aan complottheorieën te lanceren en daarmee publicitair flink te scoren, wat Baudet dan weer de nodige donaties op zou moeten leveren. Die dure auto en dat grachtenpand moeten toch érgens van betaald worden.

Volgens Baudet staat Van Houwelingen na de zomer zijn zetel weer af aan Jansen, blijkbaar omdat de partijleider denkt dat de enquête dan achter de rug is. Wat – zoals Chris Aalberts terecht schrijft – natuurlijk onzin is: de enquête is dan amper begonnen. Die kan makkelijk uitlopen tot in het vroege voorjaar van 2026. M.a.w: Jansen ziet die zetel nooit weer terug.

Waarom Jansen heeft ingestemd met deze malle constructie is iedereen een raadsel. Geen Kamerlid kan door zijn partij gedwongen worden zijn zetel op te geven, dus dit gebeurt allemaal met de – al dan niet schoorvoetende – instemming van Jansen. Elke normale politicus zou zijn/haar partijleider een omhooggestoken middelvinger hebben gegeven, maar FVD valt waarschijnlijk ook eerder te omschrijven als een sekte dan als een politieke partij.

Uitgelichte afbeelding: Door Davide Heijmans – sent to User:Vysotsky by the photographer (Davide Heijmans), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107181889