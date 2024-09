Shitshow in de Tweede Kamer

Het is al even hilarisch als beschamend: de stukken over de ‘asielcrisis’ die de regering zich gedwongen zag te leveren aan de Tweede Kamer zijn grotendeels zwartgelakt.

De stukken waar vanochtend commotie over was zijn binnen. Dit zijn de eerste 4 pagina’s. En zo gaat het een pagina of 20 door. (geen grap) pic.twitter.com/tBUQ0u4LKU — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) September 19, 2024



Het voordeel is dan wél weer dat je snel klaar bent met lezen. Het wordt dan ook meteen duidelijk waarom Schoof de documenten in eerste instantie niet aan wilde leveren: volgens de ambtenaren van Binnenlandse Zaken is “er geen sprake van een noodsituatie die de activering van de speciale noodwetten rechtvaardigt”.

De ambtenaren denken bovendien dat een juridisch houdbare onderbouwing moeilijk te leveren zal zijn en dat het plan waarschijnlijk bij de rechter zal sneuvelen. Krijg je als je beleid gaat baseren op de gevoelens van Het Volk.

Wat NSC in deze shitshow doet is me echt een volstrekt raadsel. Pieter Omtzigt zit waarschijnlijk niet voor niets weer eens overspannen thuis.

Momenteel is de Kamer nog bezig met de econonomische paragraaf van de regeringsverklaring. Later vanmiddag wordt het debat over de ‘asielcrisis’ voortgezet.

