Freakshow bij Alex Jones, met Kanye West en Nick Fuentes

Kanye West is weer van Twitter gegooid, officieel omdat hij een tweet plaatste waarin hij een hakenkruis in een Davidsster photoshopte. Ik geloof er niks van, want Musk heeft er nooit eerder blijk van gegeven wakker te liggen van antisemitisme en/of racisme. Volgens mij moet de échte reden elders gezocht worden:

Gisteren was Kanye samen met zijn maatje Nick Fuentes te gast bij Alex Jones. Een regelrechte freakshow, want naast de gekke rapper Ye en neonazi Fuentes gaven ook Laura Loomer en Ali Alexander acte de présence. Deze verzameling fascistische mafketels slaagde er in zelfs Alex Jones te laten klinken als de Stem van de Rede. Over gek gesproken: Kanye verscheen in een skimasker dat zijn hele gezicht bedekte.

Jones wilde het graag hebben over 5G en De Snode Plannen van De Elite, maar die onderwerpen interesseerden Kanye overduidelijk geen bal. Kanye wilde het over DE JODEN hebben, punt.

Alex Jones keeps desperately trying to steer this ship and Ye is not having it Alex will say I’m really worried about forced injections, 5G and world government, what do you think, and Ye will be like, I don’t have all that information, all I know is a Jew froze my accounts — Feminist Proper Gander (@dappergander) December 2, 2022

“Planned Parenthood is raising money from white people to help kill black babies– what kind of freakish crazy-world is that, Ye?” “Zionists.” Good luck with trying to get him to talk about anything else, Alex — Feminist Proper Gander (@dappergander) December 2, 2022

“We’ll go as long as you want, guys,” Alex says as they prepare for a break. “You should eat something, Nick and I ate but Ye hasn’t eaten.” “I’m fasting.” “Oh, that’s right, you’re–” “Because my accounts were frozen by Jewish banks.” — Feminist Proper Gander (@dappergander) December 2, 2022



Tussen de bedrijven door wist Kanye ook nog te melden dat de Joden zijn moeder vermoord hebben, dat Israël de moord op JFK georganiseerd heeft en seks een drug is waarmee de mensheid vernietigd wordt (Ye heeft de scheiding van Kim Kardashian nog steeds niet verwerkt).

Verder moeten we volgens Kanye eens ophouden met zeuren over Hitler en de nazi’s. Hitler had veel goede punten, de Holocaust is een verzinsel en de nazi’s waren patriotten. Helemaal niks mis mee.

Dat ging zelfs Jones – die zich duidelijk steeds ongemakkelijker begon te voelen – te ver. Volgens Alex kun je niet álle Joden op één hoop gooien. Er zitten ook goede tussen, alles wordt verpest door criminele Joden. Nee, Alex is duidelijk géén antisemiet:

ooh, Alex tipping his hat towards the fake Jews/Khazarian Mafia/Synagogue of Satan crowd “there’s a criminal group posing as [Israeli Jews], Christ talked about this, that is trying to manipulate and pose as leadership of every group” pic.twitter.com/l6UHq9iVCy — Feminist Proper Gander (@dappergander) December 2, 2022



Hoe gevaarlijk is dit nu eigenlijk? Dat Kanye geen kans maakt bij de presidentsverkiezingen lijkt me duidelijk, zelfs voor de meeste Republikeinen gaat deze freakshow te ver. Dat gezegd zijnde: een nazi als Nick Fuentes gaat niet voor de lol met Kanye in zee. De rapper (die duidelijk psychische problemen heeft) kan dingen zeggen die Fuentes niet kan zeggen. De meer idiote uitspraken van West kunnen toegeschreven worden aan zijn geestelijke instabiliteit, maar ondertussen heeft hij het thema wél bespreekbaar gemaakt: “Ok, wat Kanye zegt is natuurlijk zwaar overdreven, MAAR…..”.

Steven Crowder on Kanye: “he’s not wrong about everything. Look, is there a conversation to be had about people with Jewish last names exploiting people in the performance arts? Yeah!” pic.twitter.com/RsOCeEQqe8 — Kumars Salehi (@KumarsSalehi) December 2, 2022



Uitgelichte afbeelding: By Jason Persse – https://www.flickr.com/photos/jasonpersse/5710284405/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95363694