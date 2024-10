Framing volgens ON

Wat is het heerlijk om dingen te zien groeien, zoals framing of verdraaiing. Die buitenkans deed zich vandaag voor. Nu bij Ongehoord Nederland. Daar legde emeritus professor Paul Cliteur – toch écht niet achterlijk! – uit dat er binnenkort 20 miljoen Afghaanse vrouwen hierheen komen. Jawel, dat zei-die écht. Op de site staat het vandaag ook: ‘Mogelijk 20 miljoen(!) Afghaanse vrouwen automatisch recht op verblijfsstatus in EU.’

Want het Europees Hof van Justitie heeft op 4 oktober een uitspraak gedaan. Alle vrouwen in Afghanistan hebben als groep het stempel gekregen van potentieel vluchteling, vanwege de systematische onderdrukking en vervolging daar.

‘Wij kunnen toch niet de hele wereld opnemen?’, zegt minister Faber daarover. Ja dat wil ze misschien wel, die lieve, goede ziel, maar dat kan écht niet, Fabertje van me! Binnenkort neem ik een haarborstel voor je mee.

Maar Paul Citroen – rechtswetenschapper – heeft het echt door: er zijn immer 40 miljoen Afgha’s, dus 20 miljoen vrouwen. Nou, zegt Cliteur, dus het gaat om 20 miljoen potentiële asielzoekers – in Nederland. Hoho, dát zei-die er niet bij, jij ondeugd, ‘in Nederland’. Hij zei ook nog: ‘Waarom zou dat tot Afgha beperkt blijven? In Pakistan is het ook erg.

‘Die vrouwen worden toch vervolgd? Waarom zouden we ze dan niet opvangen?’ zegt de gespreksleider.

Panellid Pim van Rijswijk, belastingdeskundige: ‘Ik weet dat er in Nederland een enorm tekort is aan huizen (…) en daarna denk ik aan de gezinshereniging (…) en al die 20 miljoen mannen blijven natuurlijk niet achter in Afghanistan’. Yes! Het freempje groeit, kijk maar! Het freempje bloeit!

Cliteur nog: (…) 20 miljoen mannen, biologische mannen die achterblijven… tegenwoordig is het biologisch geslacht niet meer doorslaggevend tav het beleid van de EU – als je je dus gaat uitgeven voor vrouw dan kunnen die 20 miljoen mannen ook nog asiel aanvragen (…)

De presentator laat het allemaal door. Ja, als je net lekker aan het freemkweken bent, dan ehhe dan ehh… Precies!

Zondagmiddag, half vijf. We hadden nog nooit de ultieme bedevaartsplek bekeken: Merwedeplein in Amsterdam, achter wat daar plaatselijk zogenaamd ‘de wolkenkrabber’ heet. Een aardig groen pleintje, speeltuintje, aardige flats uit de jaren twintig aan een steile stenen trappenhuis. We parkeren en vlak voor ons staat een in het zwarte gehulde – en als ik zeg gehulde, bedoel ik ook… ze zat namelijk in een boerka, dus met een luchtspleet bij de ogen – voor ons. We kijken onze ogen uit: als provinciaaltjes komen we wel voor rariteiten van de grote stad, maar héhé, hallo: zo raar hoeft het nou óók weer niet – NB op het Merwedeplein, voor migri’s een heilige plek! Weet die boerka dat dan niet? of was ze ook op bedevaart? En weet ze niet dat je geen gezichtsbedekkende kleding mag dragen, buiten carnavalstijd of sneeuwstorm of demo? Nou?

Ja: aap uit mouw: we kwamen voor nummer 37. Mijn oude vriend Frits Gersons, die drie jaar terug diep in de tachtig, maar in redelijk goede staat stierf door eigen hand, Joods, woonde daar in de oorlog. Zijn gezin moest, ze kwamen uit Tilburg. We kenden elkaar uit de Bussumse bibliotheek, waar hij elke dag kwam, en ik om de dag. We gingen wel eens Chinees eten, erg gezellig. Hij had het niet zo op Joden, maar dat is een ander verhaal. Hij kwam nog een keer op mijn fotoexpositie over Dachau.

O ja: aap uit: nummer 37. Daar woonde de familie Frank, en Frits speelde wel eens met Anne, die een jaar of drie ouder was. We waren er in geen jaren en jaren geweest, laat staan speciaal voor nr 37. Daar woonden de bekendste migra’s van Nederland: het hele gezin Duitsers, maar met een sterretje. Er kwamen er zo’n 30.000, die vanaf 1939 in Westerbork konden logeren, het bekendste AZC van toen, voor een groot deel betaald door rijkere Joden.

Het ON-panel wil dat Nederland het VN-vluchtelingenverdrag opzegt. Want dat kan volgens het verdrag met een simpel briefje, ‘kennisgeving’ genaamd. Nou wat let je?

Deze middag in het vragenuurtje zegt mevrouw Podt van D66 over Faber, die niet begrijpt waarom kinderen in de asielopvang in een hal slechter gaan eten: ‘Hoe ongelofelijk incompetent deze minister is.’

Bedankt en goedenmiddag!