Fractievoorzitter BBB Groningen: regenboogpad en hakenkruis zijn beide onduldbare provocaties

Volgens Gouke Moes, de fractievoorzitter van BBB in de provincie Groningen, is een regenboogpad het morele equivalent van een hakenkruis.

Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. https://t.co/l1uYSiSQ14 — Gouke Moes (@GoukeMoes) September 1, 2024



Moes refereert aan het besmeuren van een nieuw regenboogpad in Appingedam. Het pad werd voorzien van hakenkruizen en homofobe teksten. Zaterdag heeft de gemeente geprobeerd de leuzen te verwijderen, maar dat lukte niet. Vandaag gaat een gespecialiseerd bedrijf de zaak schoonmaken. Mag je er wel een permanente politiepost bij plaatsen, want het zit er dik in dat lokale nazi’s één dezer dagen opnieuw aan de slag gaan.

Uitgelichte afbeelding: Ja, we realiseren ons dat Appingedam geen wijk in Amsterdam is. Je moet toch wát – Door Eriksw – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53514616